Alkışlanmayı bekleyen Fenerbahçeli futbolcular, taraftarın tepkisiyle kahroldu

Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy'de eskisi kadar rahat hissetmiyor. Şampiyonluk bekleyen taraftarlar, peş peşe kötü sonuçlar alan takıma karşı sert tavır gösteriyor. Olympiakos maçından sonra tribünlerden yine ıslıklar yükseldi.

ALKIŞ SANDILAR

Taraftarlar, maçtan sonra takımı tribünlere çağırdı. Futbolcular destek göreceği umuduyla tribünlere yöneldi ama tam tersi oldu. Statta bir anda uğultu koptu. Morali bozulan futbolcular soyunma odasına dönmek zorunda kaldı.

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