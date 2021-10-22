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Alkışlanmayı bekleyen Fenerbahçeli futbolcular, taraftarın tepkisiyle kahroldu

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Antwerp maçı sonrası takım tribünlere çağrıldı. Futbolcular alkış bekliyordu fakat ıslıklar yükseldi. Morali bozulan takım, rotayı hızlıca soyunma odasına kırmak zorunda kaldı. Kadıköy'deki ikinci Avrupa maçında takım yine yuhalandı.

Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy'de eskisi kadar rahat hissetmiyor. Şampiyonluk bekleyen taraftarlar, peş peşe kötü sonuçlar alan takıma karşı sert tavır gösteriyor. Olympiakos maçından sonra tribünlerden yine ıslıklar yükseldi.

Alkışlanacağını umuduyla tribünlere giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarın tepkisiyle yıkıldı

ALKIŞ SANDILAR

Taraftarlar, maçtan sonra takımı tribünlere çağırdı. Futbolcular destek göreceği umuduyla tribünlere yöneldi ama tam tersi oldu. Statta bir anda uğultu koptu. Morali bozulan futbolcular soyunma odasına dönmek zorunda kaldı.

Alkışlanmayı bekleyen Fenerbahçeli futbolcular, taraftarın tepkisiyle kahroldu
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Yorumlar (2)
Sanane Adımdan :yakışanı yapmışlar helal olsun taraftara bu takım alkışı hak etmiyor
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