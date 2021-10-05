Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu

Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasındaki kriz, tat kaçırdı. Başkan Ali Koç, sık sık olumsuzluk yaşanmadığını ifade etse de Kasımpaşa maçında Mesut Özil, formasını Pereira'nın önüne bıraktı. Zaman zaman yedek kalan ve 90 dakikayı tamamlayamayan Mesut'un sabrı taştı. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçındaki görüntüden çok rahatsız. Yönetim de aynı düşüncede.

BİR ARAYA GETİRECEK

Ali Koç, hoca ve Mesut Özil'le tek tek görüşecek. Fanatik'in haberine göre; iki ismi toplantıda bir araya getirecek ve sorunları masaya yatıracak.

SAHAYA GİRMEDİ

Mesut, Kasımpaşa maçından sonra sahanın ortasında çember oluşturan takım arkadaşlarının yanına gitmedi.

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