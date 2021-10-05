Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu - Haberler Spor
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Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Ligin lideri Fenerbahçe, sevincini doruklarda yaşayamıyor. Son günlerde basın, sosyal medya, taraftarlar, Mesut Özil'in tavırlarına odaklanmış durumda. Kasımpaşa maçında yeleğini Pereira'nın önüne atan Mesut'un tavırları başta Ali Koç olmak üzere, yönetimin de dikkati çekti. Koç, iki isimle de birebir görüşme yapacak. Sorunları dinleyecek. Ardından üçlü bir toplantının daha yapılacağı belirtildi. Başkan Ali Koç, ne olursa olsun disiplin havasının bozulmasına izin vermeyecek.

Sarı-Lacivertliler'de Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasındaki kriz, tat kaçırdı. Başkan Ali Koç, sık sık olumsuzluk yaşanmadığını ifade etse de Kasımpaşa maçında Mesut Özil, formasını Pereira'nın önüne bıraktı. Zaman zaman yedek kalan ve 90 dakikayı tamamlayamayan Mesut'un sabrı taştı. Başkan Ali Koç, Kasımpaşa maçındaki görüntüden çok rahatsız. Yönetim de aynı düşüncede.

Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu

BİR ARAYA GETİRECEK

Ali Koç, hoca ve Mesut Özil'le tek tek görüşecek. Fanatik'in haberine göre; iki ismi toplantıda bir araya getirecek ve sorunları masaya yatıracak.

SAHAYA GİRMEDİ

Mesut, Kasımpaşa maçından sonra sahanın ortasında çember oluşturan takım arkadaşlarının yanına gitmedi.

Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu
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/üzüldüm
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Yorumlar (2)
az oz:Geçen yıl taraftara sus payı olarak bir sürü vaatte bulunup dünya yıldızı diye Özili getiren Ali Koç şimdi işler biraz yolunda giderken Özil in üzerini çizdirmez umarım... işler kötüye gitmeye başlarsa Özil üzerinden çok kişinin kellesi gider yoksa....
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HAKAN ARSLANOĞLU:Mesut Özil den adam olmaz.
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Haber: Ali Koç'tan acil toplantı çağrısı! Vitor Pereira ve Mesut Özil'den rahatsız oldu - Haberler Spor
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