Ali Koç: Takımda bir düşüş var, bu bariz

"Oyuncular taraftara özür dilemeye gitti"

" Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyonluk için yeter"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Akıl akıldan üstündür. Kulüplerle inatlaşmadan ortak bir istişareyle aceleye getirilmeden, bundan sonraki MHK Başkanı, kurulu kim olacaksa değişime ihtiyaç olduğunu ve bu değişimin tüm futbol paydaşlarıyla beraber adımlarla, değişikliklerle bir kısmını, hemen bir kısmını sindire sindire yapıp en geç 2 sezon içinde bu sorunlardan arınacak bir yapıyı oluşturmak. Hata her zaman olur. Ama güvensizlik, soru işaretleri öyle bir boyuta geldi ki millet birbirine girecek durumda. Milyonlarca taraftarları var kulüplerin. Onlarında şüpheleri, endişeleri ve tenkitleri var. Maça atanacak hakemler konusunda aman başıma bir iş gelmesin diye TFF'den yakın kişileri arayıp hakem atamalarına müdahale konumuna gelindiyse sıkıntı burada. Ben 4 senedir bir kere TFF'nin bir yetkilisini arayıp şu hakemi atayın atamayın demeyen birisiyim. Bizlerde kulüpler, yöneticiler olarak çeki düzen vermemiz lazım. Bu sistemin doğru işlemesini istiyorsak kapalı kapılar ardında işler çevirmememiz lazım. Sistem iyi olsaydı kimseye bu yöntemlere başvurmazdı. Doğru yolu bulmak çok uzakta değil. Çalışan sistemler var. İnşallah en hayırlısı olur. Doğru bir başkan altındaki kurul üyeleri beraber istişareye başlayıp, ivedilikle problemleri adreslemek. Bu yapısal değişiklikler ve hakem alternatiflerinin çoğalması, VAR hakemi ile orta saha hakemi değişmesi süreci zaman alacak. Tepe yapmış endişeleri de acilen bir nebze azaltacak ve hepimizin de altına imza atacağımız adımlarla da net bir şekilde ortada. Talimat değişikliği ne, çabucak atılacak adımlar ortada. İnşallah en doğrusu yapılır. Sistem üzerinden konuşuyorum ve gözlemciler de dahil buna. Adaletsizlik standartsızlıktan. Herkes bambaşka ceza alıyor aynı şeylerden. Biz kulüpler olarak şikayet ederek bir yere varılmayacağını faal olarak TFF ile beraber bir süreçle bu işleri adreslememiz gerekiyor. Bu işten en çok çeken kulüp Fenerbahçe. Bunda herhalde taraflı tarafsız herkes aynı noktada. En çok Fenerbahçe'de dolayısıyla dillendiriyor. Biz 2-3 senedir dillendiriyoruz şimdi herkes söylüyor. 2018'de Türk futbolunu ben söylüyordum bir de Saffet Sancaklı vardı, şimdi herkes söylüyor. Bankalar Birliği ile atılan ilk anlaşmanın olmayacağını, bir sezon sonra çökeceğini söylemiştim. Hatta yalnızdık ve devlete kafa mı tutuyorsun dedi bazı başkanlar ama aynı noktaya geldik. Hakemler için de aynısı geldi. İnşallah bu fikir birliğinden memleket için hayırlı bir şey çıkar."