Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi! Tek tek söz verdiler - Haberler Spor
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Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi! Tek tek söz verdiler

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybetti. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmada yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadı. Hakem hataları sebebiyle öfkelenen camia, Sabiha Gökçen Havalimanı'ında buluştu. Başkan Ali Koç ve kaptanlar, megafonla taraftara seslendi. Ali Koç, Mesut Özil ve Altay Bayındır, şampiyonluk sözü verdi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatleri olmasına rağmen hıncahınç bir kalabalıkla takımı karşıladı. Fenerbahçe resmi hesaplarından taraftarlara takımın uçak iniş bilgileri paylaşıldı.

Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi! Tek tek söz verdiler

Megafonu ilk olarak eline alan Ali Koç, "Biz Vitor Pereira'nın takımına sonuna kadar güveniyoruz. Bu sene başarılı olacağız. Sizden ricam kayıtsız şartsız desteğinizi sosyal medya alanlarında da sürdürmeniz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi! Tek tek söz verdiler

Taraftara geldikleri için teşekkür eden Mesut Özil, "Herkese tüm takım adına teşekkür ediyorum. Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın. Perşembe günü elimizden geleni yapıp kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım sezon sonu şampiyon olacak" diye konuştu.

Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi! Tek tek söz verdiler

Taraftardan puan kaybı için af dileyen Altay, "Herkese çok teşekkür ederiz. Sizler sayenizde şu an duygularımız çok kabarık. Sizin ne kadar aç olduğunuzu ve istediğinizi farkındayız. Bizler de bundan sonrası için bugünü bir kenara bırakıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sezon sonu güzel bitecek" açıklamasını yaptı.

Ali Koç, Mesut Özil ve Altay, megafonla taraftarlara seslendi! Tek tek söz verdiler
Haberler.com - Spor Haberleri
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