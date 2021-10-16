ALG Spor'dan anlamlı ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALG Spor'dan anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
ALG Spor'dan anlamlı ziyaret

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Gaziantep ALG Spor, öte yandan sosyal sorumluluk çerçevesinde önemli etkinlikler sürdürürken sarı-grili takım dün anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Gaziantep ALG Spor, öte yandan sosyal sorumluluk çerçevesinde önemli etkinlikler sürdürürken sarı-grili takım dün anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ve teknik direktör Hasan Vural ile birlikte oyuncular Dopamin Spor Kulübü'nü ziyaret ettiler. Dopamin Spor Kulübü'nün özel sporcularını ziyaret eden sarı-grili takım çocuklarla yakından ilgilenirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Çocuklara hediyeler verdiler

Kulüp yönetimi ile birlikte Dopamin Spor Kulübü'nü ziyaret eden futbolcular çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte forma takdim ettiler. Çocuklarla birlikte oyun oynayan kadınların yakın ilgisi çocukların yüzünün gülmesine neden oldu. Sarı-grili takımın Kulüp Başkanı Ali Gözcü, yeni sezonda çocukları ilk maçlarında ağırlayacaklarının sözünü verince çocuklar tarafından mutlulukla karşılandı.

"Her zaman sizin şanınızda olacağız"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü; "Burada çok güzel bir ortam var. Çocuklarımıza bu imkanı sağlayan Dopamin Spor Kulubü'nü tebrik ediyoruz. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. İnşallah sezon başlarsa çocuklarımız maçımızda ağırlayacağız' dedi.

Dopamin Spor Kulübü Başkanı Egemen Aslan, ALG Spor'un ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını ziyaret ederek, "Ben başka kulüp başkanımız Ali Gözcü'ye ve sporculara bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada özel eğitim alan sporcularımızın mutluluğuna neden oldunuz. ALG Spor'a yeni sezonda başarılar diliyoruz, her zaman destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

ALG Spor'dan anlamlı ziyaret

ALG Spor'dan anlamlı ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Edis Derya Tuna Burak Sergen
Spor Schumacher Fatih Terim Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kadir Topbaş Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ALG Spor'dan anlamlı ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 14:27:17. #1.11#