Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı
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Süper Lig'in 9. haftasında sahasında 2 kez geriye düşen Alanyaspor, Kayserispor'u 6-3 mağlup etti. Sezonun şu ana kadarki en gollü maçında, ev sahibi takım adına golleri Efecan Karaca, Majid Hosseini (K.K), Davidson (2), Umut Güneş ve Diedhiou kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise Onur Bulut, Mario Gavranovic ve Mustafa Pektemek attı.
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk eden Alanyaspor 2 kez geriye düştüğü maçtan galip ayrılmayı bildi.
SEZONUN REKORU KIRILDI
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 14'de Efecan Karaca, 22'de Majid Hosseini (K.K.), 45 ve 79'da Davidson, 55'te Umut Güneş ve 77'de Famara Diedhiou kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 9'da Onur Bulut, 15'te Mario Gavranovic ve 88'de Mustafa Pektemek attı. Böylece Alanyaspor-Kayserispor maçı, bu sezonun şu ana kadarki en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.
ALANYASPOR ZİRVEYE YAKLAŞTI
Bu sonuçla Alanyaspor 17 puana yükselirken Kayserispor ise 11 puanda kaldı.
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