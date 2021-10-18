Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk eden Alanyaspor 2 kez geriye düştüğü maçtan galip ayrılmayı bildi.

SEZONUN REKORU KIRILDI

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 14'de Efecan Karaca, 22'de Majid Hosseini (K.K.), 45 ve 79'da Davidson, 55'te Umut Güneş ve 77'de Famara Diedhiou kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 9'da Onur Bulut, 15'te Mario Gavranovic ve 88'de Mustafa Pektemek attı. Böylece Alanyaspor-Kayserispor maçı, bu sezonun şu ana kadarki en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.

ALANYASPOR ZİRVEYE YAKLAŞTI

Bu sonuçla Alanyaspor 17 puana yükselirken Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

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