Akdeniz Off Road Kupası'nın 1. ayağı Fethiye'de sona erdi - Haberler Spor
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Akdeniz Off Road Kupası'nın 1. ayağı Fethiye'de sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
Akdeniz Off Road Kupası'nın 1. ayağı Fethiye'de sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Akdeniz Off Road Kupası'nda 1. ayak yarışı tamamlandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Akdeniz Off Road Kupası'nda 1. ayak yarışı tamamlandı.

Fethiye Orman Spor Kulübü (FOSK) ile Fethiye Belediyesi iş birliğinde Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, 12 ilden 21 araç katıldı. Sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla 2 kilometrelik engelli etabı 3 kez geçti.

Yarışmada genel klasmanda Serkan Sivri ile Ali Seyda Kıvrak ikilisi birinciliği elde etti

S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan ile Muhammet Emin Başel, S2 kategorisinde Cumhur Küçükdevlet ile Emrecan Kayabaşı, S3 kategorisinde Serkan Sivri ile Ali Seyda Kıvrak, S4 kategorisinde Erkan Karakaş ile Ahmet Cahit Kayısı birinci oldu.

Düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Akdeniz Off Road Kupası'nın 1. ayağı Fethiye'de sona erdi

Akdeniz Off Road Kupası'nın 1. ayağı Fethiye'de sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Spor Haberleri
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