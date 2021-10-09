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Ahmet Murat Yolcu: "Daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ahmet Murat Yolcu:

TBL'de yeni sezona iki haftada iki galibiyet alarak başlayan Kocaeli BŞB Kağıtspor'un başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "Rakibe saygı duyuyor, haddimizi biliyoruz.

KOCAELİ (İHA) - TBL'de yeni sezona iki haftada iki galibiyet alarak başlayan Kocaeli BŞB Kağıtspor'un başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, "Rakibe saygı duyuyor, haddimizi biliyoruz. Önümüz açık. Daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında da galibiyet alarak sezona iyi başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, 78-70 kazandıkları Akhisar Belediye Basketbol maçının ardından değerlendirmede bulundu. Yolcu, "Çok şükür haddimizi biliyoruz. Boyumuzu biliyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Ona göre de çok çalışıyoruz. Diğer rakiplerin de bize saygı duymasını istiyoruz. Çok daha iyi bir Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor göreceksiniz. Çok çalışacağız. Bunun için söz verebilirim" dedi.

Kulübün öncelikli hedefinin kalıcı olmak olduğunu vurgulayan başantrenör Yolcu, "Öncelikle büyük başkanımız Doç. Dr. Tahir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Nasaş'tan sonra erkek basketbolunda ve deplasmanlı ligde kurulan en büyük organizasyon. Burası spora çok önemli yatırımların yapıldığı bir şehir. ve basketbol şehri. Biz olalım ya da olmayalım bu kulübün kalıcı olması, basketbol branşının çok büyük değer görmesi birinci hedefimiz. Lig çok uzun. Herkes elini taşın altına soktu. Önümüz çok açık ama rakibe saygı duyarsak.

Takımı kurarken; bizi bilen, Kocaeli'yi bilen, daha önce burada ter akıtmış, burası için hizmet verebilecek, zor zamanlarında ve kırılma anlarında burada olacak insanları bir araya getirmeye çalıştık. Birbirine daha çok kenetlenen, birbiriyle çok vakit geçiren bir takım var. Başarıya aç çocuklar da burada. Çalışmazsak en ufak bir hatada bunun tersi olacağını biliyoruz. Bunun için çok dikkat ediyoruz. Daha iyi olacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

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