SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı - Haberler
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SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısıCan ÇELİK / ADANA, (DHA)- Adana Demirspor futbolcuları, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çekmek için özellikle gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

ADANA (DHA) - SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)- Adana Demirspor futbolcuları, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çekmek için özellikle gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele için aşılama hızla sürerken Adana'da da süreci hızlandırmak adına çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Adana İl Sağlık Müdürlüğü, kentin Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'dan destek istedi. Bunun üzerine takım antrenmanı öncesi ellerindeki bilgendirici broşürlerle kamera karşısına geçen Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Matias Vargas, Younes Belhanda ve Gökhan İnler 'Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz' mesajı verdi. Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, futbolculara teşekkür edip aşı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı

SPOR Adana Demirsporlu futbolculardan 'aşı olun' çağrısı
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