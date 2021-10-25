Adana Demirspor'un hocasına olay tepki! Gazeteciler salonunu terk etti - Haberler Spor
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Adana Demirspor'un hocasına olay tepki! Gazeteciler salonunu terk etti

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Adana Demirspor'un hocası Montella, Sivas maçından sonra basın toplantısında protesto edildi. Kaleci Ferhat Kaplan'ın bir gazeteciye ve top toplayıca küfrettiğini ileri süren gazeteciler soru sormadan toplantıdan çıktı.

Dün Sivas 4 Eylül Stadı'nda 1-1 biten Sivasspor-Adana Demirspor maçından sonra Adana'nın hocası Vincenzo Montello protesto edildi. Karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna hakaret ettiğini öne süren medya çalışanları, basın toplantısında protestoda bulundu.

Adana Demirspor'un hocası protesto edildi! Gazeteciler toplantı salonunu terk etti

AÇIKLAMA YAPMADI

Basın mensupları yaşananlar nedeniyle kaleci Ferhat'ı ve Adana Demirspor'u protesto ettiklerini söylemesi üzerine gazeteciler, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Montello da açıklama yapmadan salondan çıktı.

Adana Demirspor'un hocasına olay tepki! Gazeteciler salonunu terk etti
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