Adana Demirspor'un hocasına olay tepki! Gazeteciler salonunu terk etti

Dün Sivas 4 Eylül Stadı'nda 1-1 biten Sivasspor-Adana Demirspor maçından sonra Adana'nın hocası Vincenzo Montello protesto edildi. Karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna hakaret ettiğini öne süren medya çalışanları, basın toplantısında protestoda bulundu.

AÇIKLAMA YAPMADI

Basın mensupları yaşananlar nedeniyle kaleci Ferhat'ı ve Adana Demirspor'u protesto ettiklerini söylemesi üzerine gazeteciler, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Montello da açıklama yapmadan salondan çıktı.

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