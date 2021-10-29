Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Karaisalı ilçesinde 1912'de inşa edilen Varda Köprüsü'nden başlayan 12 kilometrelik Cumhuriyet Koşusu, Çakıt Suyu ve Kapıkaya Kanyonu'nu takiben ilçe merkezinde son buldu.

Erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Mesut Akpınar ikinci ve Mehmet Gökel üçüncü, kadınlarda da Hazal Günce Nelson birinci, Aslı Sunne ikinci ve Şeyma Mazlum üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

Adana'da tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlendi

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title