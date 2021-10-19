ADANA (AA) - Adana'da tüm branşlar için 2021-2022 amatör spor sezonu, düzenlenen törenle başladı.

Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Bozan, bu yıl bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm paydaş ve branşlarda sezon açılışını ortak yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Açılışın, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile amatör kulüp yöneticileri ve çalışanlarının özverili çalışmalarıyla gerçekleştiğini belirten Bozan, "Birlikte olduğumuz sürece çok önemli işler başarabileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar Adana'da sorunlar yaşadık ama birlik ve beraberlikle bugün bu aşamaya kadar geldik. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar da müdürlük ve amatör spor kulüpleri olarak bir aile olduklarını ifade ederek, tüm yerel paydaşlar, amatör kulüpler ve çalışanlar tarafından bu düşüncenin sahiplenildiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Çintimar, "El ele vererek, bu kentin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve şampiyon sporcular yetiştirmeyi başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek yeni sezonun açılışını gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Gökhan Üney, törenin ardından AA muhabirine, yeni sezon öncesi ilçede faaliyet gösteren 150 spor kulübüne malzeme ve nakdi destek sunduklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ASKF ve Seyhan Belediyesi olarak ciddi çalışmalara imza atmayı düşünüyoruz. Spor adına güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.