A Milliler, 2-1'lik Letonya galibiyetinin ardından yurda döndü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı Burak Yılmaz'ın 90+8'deki penaltı golüyle son dakikada 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Milli kafileyi taşıyan uçak saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan milliler daha sonra havalimanından ayrıldı.
(Ferhat Yasak/İHA)
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