A Milli Takım'ın kalesini Uğurcan mı koruyacak Altay mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Norveç ve Letonya ile adeta 'Tamam mı devam mı?' maçı oynayacak A Milli Takımımız'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Grupta son düzlüğe girilirken minimum hata hedefleniyor. Stefan Kuntz, kurmaylarıyla yaptığı istişarelerde Uğurcan Çakır isminde karar kıldı.

TECRÜBE FARKI

13 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Uğurcan, 2 kez milli olan Altay'a göre daha ağır bastı. EURO 2020'de de kaleyi koruyan Uğurcan, takımın dinamiklerine daha hakim. Ayrıca Trabzonsporlu kaleci, yüzde 79 kurtarış yüzdesiyle, en çok top kurtaran file bekçisi. Altay Bayındır'ın kurtarış yüzdesi yüzde 74.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Geçen sezondan beri kıyasa tutulan iki kaleci, Fenerbahçe ve Trabzonsporluları böldüğü gibi, futbolseverleri de adeta ikiye düşürdü. Hangi kaleci oynarsa oynasın, sosyal medyada en ufak hatasında linç ediliyor.

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