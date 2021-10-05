A Milli Takım'ın kalesini Uğurcan mı koruyacak Altay mı? Merak edilen soru yanıt buldu - Haberler Spor
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A Milli Takım'ın kalesini Uğurcan mı koruyacak Altay mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçında yine 'Uğurcan-Altay' tartışması gündeme geldi. Stefan Kuntz'un tercihi ise Uğurcan Çakır'dan yana oldu. Kuntz, bu sezon daha fazla kurtarış yüzdesi olan Uğurcan'ı ön plana koydu. Ayrıca Uğurcan'ın Altay'a nazaran Milli Takım'da daha tecrübeli olmasından dolayı istikrar kriterini değerlendirdiği aktarıldı.

Norveç ve Letonya ile adeta 'Tamam mı devam mı?' maçı oynayacak A Milli Takımımız'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Grupta son düzlüğe girilirken minimum hata hedefleniyor. Stefan Kuntz, kurmaylarıyla yaptığı istişarelerde Uğurcan Çakır isminde karar kıldı.

A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını verdi

TECRÜBE FARKI

13 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Uğurcan, 2 kez milli olan Altay'a göre daha ağır bastı. EURO 2020'de de kaleyi koruyan Uğurcan, takımın dinamiklerine daha hakim. Ayrıca Trabzonsporlu kaleci, yüzde 79 kurtarış yüzdesiyle, en çok top kurtaran file bekçisi. Altay Bayındır'ın kurtarış yüzdesi yüzde 74.

A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını verdi

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Geçen sezondan beri kıyasa tutulan iki kaleci, Fenerbahçe ve Trabzonsporluları böldüğü gibi, futbolseverleri de adeta ikiye düşürdü. Hangi kaleci oynarsa oynasın, sosyal medyada en ufak hatasında linç ediliyor.

A Milli Takım'ın kalesini Uğurcan mı koruyacak Altay mı? Merak edilen soru yanıt buldu
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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Kaya Bey:ah be hoca yediği golleride değerlendirmeye alsaydın hak geçmezdi en azından, kalemizi hangisi korursa korursun başarılı olsun yeter.
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Haber: A Milli Takım'ın kalesini Uğurcan mı koruyacak Altay mı? Merak edilen soru yanıt buldu - Haberler Spor
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