32. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ev sahipliğinde organize edilen 32. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası başladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ev sahipliğinde organize edilen 32. WTF KKTC Uluslararası Şampiyonası başladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan 32. WTF Uluslararası Şampiyonası, 19. GTF Avrupa Şampiyonası ve 7. World Budo Martialarts Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
Budo ve karatede ilk karşılaşmalar Girne Avrasya Taekwondo Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ev sahibi KKTC'nin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İran, Moldova, Azerbaycan, Bulgaristan v e Norveç'ten de sporcuların katıldığı şampiyona 30 Ekim Cumartesi günü yapılacak final maçlarının ardından tamamlanacak. - LEFKOŞA
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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