15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi - Haberler Spor
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15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi

AA / Bilal Altıok - Haberler | Spor
15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup müsabakasında Andorra'ya 22-12 yenildi.

BURDUR (AA) - 15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup müsabakasında Andorra'ya 22-12 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta rakibine karşı üstünlük kuramadı.

Burdurluların coşkuyla takip müsabakayı milliler, 22-12 kaybetti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ragbiseverlere güzel bir galibiyet armağan etmek istediklerini ancak istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Gelecek hafta Sırbistan ile karşılaşacaklarını anımsatan Pazan, "Bazen kazanmak için tüm elementlerin bir arada olması gerekiyor. Bir eksiğimiz varmış demek ki. Bir hafta içinde o eksiğimizi de tamamlayarak Sırbistan maçını kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Andorra'ya 22-12 yenildi

AA / Bilal Altıok - Spor Haberleri
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