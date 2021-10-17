12 yaşındaki Pendikli Ahmet Emin, 120 sefer tenis topunu sektiren Messi'nin rekorunu kırdı

İstanbul Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin çocukken keşfedilmesini sağlayan tenis topunu 120 kez sektirme rekorunu geçerek, tenis topunu 123 kez sektirmeyi başardı. İHA'nın haberine göre; Tenis topuyla sektirmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Ahmet Emin, Messi'nin tenis topunu sektirdiği videoyu izleyip etkilendikten sonra bu rekoru denemeye karar verdiğini anlattı.

"MESSİ, MESUT VE ALEX"

Demirkıran, "Messi, Mesut ve Alex'i örnek alıyorum. Messi de 13 yaşındayken 120 kez sektirmiş. Ben de 123 kez sektirdim. Benim yaşlarımda tenis topunu bu kadar sektirebilen birisi yok. Her gün 3-5 saat futbol oynuyorum. Hayalim Fenerbahçe'de oynamak" dedi.

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