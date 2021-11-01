1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Diye aratmakta. Peki, 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
1 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Diye aratmakta. Peki, 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine haberler.com sayfasından, aşağıdan ulaşabilirsiniz.
14:30
Benevento - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Strommen - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Frosinone - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Lecce - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Monza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Reggina - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Spal - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Ternana - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
18:00
Alcorcon - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
18:30
UTA Arad - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
20:00
Giresunspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
M.Başakşehir - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Bursaspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
20:00
Adanaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Istra 1961 - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Asane - Bryne
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ham Kam - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Jerv - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Ranheim - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sandnes - Fredrikstad
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Sogndal - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Parma - Vicenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pisa - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:00
Pordenone - Cremonese
İtalya Serie B
Bilyoner TV
20:15
Tenerife - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:30
Rayo Vallecano - Celta Vigo
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:30
Koge - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Ionikos - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Degerfors - Göteborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Halmstads - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Mjallby - Hammarby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Eskilstuna United - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Gais - Norrby
İsveç Superettan
Bilyoner TV
21:00
Odense - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
Rapid Bükreş - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Braga - Portimonense
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Santa Cruz - Tomayapo
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Aalesund - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Helmond - Almere
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Ajax - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:00
Jong PSV - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
22:15
Maribor - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:45
Bologna - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45
Valenciennes - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
22:45
Sligo Rovers - Longford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
St. Patricks - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:45
Waterford - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
23:00
Wolverhampton - Everton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
23:00
Levante - Granada
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV
23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV