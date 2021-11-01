1 Kasım 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak edilmekte. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Diye aratmakta. Peki, 1 Kasım 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

KASIM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine haberler.com sayfasından, aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14:30

Benevento - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Strommen - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Frosinone - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Lecce - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Monza - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Reggina - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Spal - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:00

Ternana - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

18:00

Alcorcon - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

18:30

UTA Arad - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

20:00

Giresunspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

M.Başakşehir - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Bursaspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

20:00

Adanaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00

Istra 1961 - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Asane - Bryne

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ham Kam - Raufoss

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Jerv - Grorud

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Ranheim - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sandnes - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Sogndal - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Parma - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Pisa - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:00

Pordenone - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV

20:15

Tenerife - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:30

Rayo Vallecano - Celta Vigo

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:30

Koge - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Ionikos - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Degerfors - Göteborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Halmstads - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Mjallby - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Eskilstuna United - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00

Gais - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV

21:00

Odense - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

Rapid Bükreş - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

22:00

Braga - Portimonense

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

Santa Cruz - Tomayapo

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV

22:00

Aalesund - Start

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Helmond - Almere

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Ajax - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:00

Jong PSV - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

22:15

Maribor - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:45

Bologna - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:45

Valenciennes - Auxerre

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:45

Sligo Rovers - Longford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

St. Patricks - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

22:45

Waterford - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

23:00

Wolverhampton - Everton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

23:00

Levante - Granada

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV

23:00

Finn Harps - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV

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