SPK haftalık bülteni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 7 kişi hakkında, 10 Ağustos 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 7 kişi hakkında, 10 Ağustos 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. SPK haftalık bültenine göre kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Orhan Çetin, Cüneyt Güler, Anıl Özgür, Özcan Kılıç, Ali Ütebay, Orhan Certel, Emin Canacankatan hakkında 10 Ağustos 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. Kaynak: AA