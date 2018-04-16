SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 2 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Birko Birleşik

Koyunlulular Mensucat

Ticaret ve Sanayi'nin 42 milyon 711 bin 685,87 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 2 milyar avro, Yapı Kredi Finansal

Kiralama'nın 2,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 700 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul

Değerler'in 665 milyon lira, TEB Finansman'ın 350 milyon lira, Ak Faktoring'in 180 milyon lira, Deva Holding'in 150 milyon lira ve LDR Turizm'in 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Bereket Varlık

Kiralama'nın 200 milyon dolar tutarındaki yönetim sözleşmesine

ve alım-satıma dayalı

kira sertifikası başvurusunu, Halk Varlık

Kiralama'nın 400 milyon lira tutarındaki diğer kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Suç duyuruları ve işlem yasakları

Kurul, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ (EKIZ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda İbrahim Ekiz ve Hüseyin Ekiz hakkında suç duyurusunun yapılmasına ayrıca İbrahim Ekiz, Hüseyin Ekiz ve Muhittin Ekiz hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici

işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.