Sparta Prag - Trabzonspor maçı hangi kanalda belli oldu mu? TRT Spor, beIN Sport

08.08.2019 10:41

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Sparta Prag'ın konuğu olacak. Çek Cumhuriyeti başkenti Prag'ta oynanacak maçın canlı yayın kanalı henüz belirlenmedi. Bu durum ise bordo mavili taraftarı isyan ettirdi. Bir iddiaya göre Sparta Prag Trabzonspor maçının TV yayını için TRT devreye girdi ve Çekya kanalıyla temaslara başladı. Fakat yapılan resmi bir açıklama yok. Haberimizde bu maçı yayınlayan diğer ulusal kanal listesini, maçın muhtemel ilk onbirlerini bulabilirsiniz.

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme ilk maçında Sparta Prag ile Trabzonspor, Generali Arena 'da 8 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecekler. Maçı İspanyol hakem José Luis Munuera Montero yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak Sparta Prag - Trabzonspor maçının Türkiye'de yayıncısı an itibariyle bulunmuyor. TRT Spor ve beIN Sport isimleri geçiyor. Bunun dışında aşağıdaki ulusal kanallar bu maçı yayınlayacak.

Bosna Hersek: Klik SPORT, Arena Sport BIH, Arena Sport 3

Çin: QQ Sports Live

Hırvatistan: Klik SPORT, Arena Sport 3

Çek Cumhuriyeti: CT Sport

Makedonya: Klik SPORT, Arena Sport 1 Serbia

Karadağ Arena: Sport 3, Klik SPORT, Arena Sport 1 Serbia

Sırbistan: Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 3, Klik SPORT

Slovakya: CT Sport

TRABZONSPOR MAÇI KADROSU AÇIKLANDI!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda bugün oynanacak Sparta Prag maçı için Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kadroda yer alan futbolcular şunlar;

Uğurcan, Erce, Arda, Hosseını, Hüseyin, Campı, Ivanıldo, Pereıra, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, A. Parmak, Obı Mıkel, Doğan, A.Canbaz, A.Ömür, Nwakaeme, Donıs Avdıjaj, Ekuban, Sorloth

SPARTA PRAG TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Kanga, Hanousek, Sacek, Plavsic, Travnik, Krejci, Kozak, Hlozek

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme, Ekuban