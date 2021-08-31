Yeni sözleşme uzatılmasına rağmen gözden çıkartılan Emre Akbaba, Alanyaspor'a dönüyor
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Yeni sözleşme uzatılmasına rağmen gözden çıkartılan Emre Akbaba, Alanyaspor'a dönüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Alanyaspor, eski futbolcusu Emre Akbaba'yı almak için girişimlere başladı. Galatasaray'da bileti kesilen milli futbolcu, Alanya'ya dönmeye sıcak bakıyor. Bonservis bedeli hakkında detay paylaşılmadı.

Galatasaray'da temmuz ayında sözleşmesi uzatılan Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor.Satış listesine koyulan 27 yaşındaki futbolcuya eski takımı Alanyaspor talip oldu.

Sözleşmesi yeni uzatılan Emre Akbaba, yuvası Alanyaspor'a dönüyor

4 MİLYON EURO VERİLDİ

Galatasaray, 2018 yazında Emre Akbaba'yı 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Alanyaspor'un teklifinin detayı hakkında bilgi paylaşılmadı. Ancak oyuncu Alanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

Emre Akbaba, Galatasaray'da ve Milli Takım'da ağır sakatlıklar yaşadı. Ve parlak günlerine geri dönemedi. Bu sezon kadroda düşünülmüyor.

Yeni sözleşme uzatılmasına rağmen gözden çıkartılan Emre Akbaba, Alanyaspor'a dönüyor
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Yeni sözleşme uzatılmasına rağmen gözden çıkartılan Emre Akbaba, Alanyaspor'a dönüyor - Haberler Spor
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