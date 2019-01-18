Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar
Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.
Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.
Kaynak: Dunya.com