Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.

Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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