Alibeyköyspor'un soyunma odasına çamaşır suyu dökülünce futbolcular devre arasını sahada geçirdi

BAL grubunda oynanan Beykoz 1908-Alibeyköyspor karşılaşmasına çamaşır suyu damga vurdu. Konuk ekip Alibeyköyspor'un soyunma odasına çamaşır suyu dökülmesi sonrası futbolcular zor anlar yaşadı. Yoğun kokudan dolayı soyunma odasına giremeyen futbolcular, saha içinde yerlere oturmak zorunda kaldı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 1. Grup maçında Alibeyköyspor, deplasmanda Beykoz 1908'i 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin maçın devre arasında yaşadıkları ise karşılaşmaya damga vurdu.

SOYUNMA ODASINA GİREMEDİLER

Aynı zamanda Alibeyköyspor yöneticisi de olan gazeteci Burcu Eken'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Alibeyköyspor soyunma odasına çamaşır suyu döküldü ve futbolcular koku yüzünden devre arasında içeri giremeyerek sahada oturdu. Eken yaptığı paylaşımda, "Soyunma odasına çamaşır suyu döktükleri için takımımız Beykoz 1908 maçının devre arasını sahada geçiriyor!" ifadelerini kullandı.