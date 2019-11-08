Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...

Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

08.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:08
Soylu:

Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni

İçişleri Bakanı 'nun gelişi

Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (1)

Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...
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