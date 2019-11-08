Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...
Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (1)
Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."
Haber Videosu: Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize...