Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi.
22.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:51
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com