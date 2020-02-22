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Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi.

22.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:51
Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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