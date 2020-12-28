Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi
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Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

28.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:16

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'a bu sezon 2 kupa kazandıran Şota Arveladze, ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından düzenlenen anketle, 2020 yılının en iyi futbolcu ve teknik adamları belirlendi.

Profesyonel futbol kulüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanları arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, ülkenin en köklü kulübü olan Pakhtakor'a bu sezonda Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, ikinci kez Süper Lig'in en iyi teknik adamı seçildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 3 KUPA BİRDEN KAZANMIŞTI

Pakhtakor'da forma giyen Celaleddin Maşaripov da ligin en iyi futbolcusu ödülüne layık görülürken, Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise 20 golle Özbekistan Süper Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu.

Geçen sezonda da Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası kazandıran Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı seçilmişti.

2017'DEN BERİ ÖZBEKİSTAN'DA

Teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.

Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Gürcü teknik direktör, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlamıştı.

Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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