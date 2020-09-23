Şota Arveladze'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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Şota Arveladze'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

23.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:41
Şota Arveladze'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Özbekistan ekiplerinden Pahtakor'u çalıştıran teknik direktör Şota Arveladze koronavirüse yakalandı. Arveladze yaptığı açıklamada sonuçları doğrulamak için ikinci testi beklediğini söyledi.

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

"İKİNCİ TESTİ BEKLİYORUM"

Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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