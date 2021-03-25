Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak
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Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak

25.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:43
Sosyal yardım desteği kapsamında 2,6 milyon kişiye 274 milyon liradan fazla ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine toplamda 274 milyon 302 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 271 MİLYON LİRALIK DESTEK

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam2 milyon 667 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OALN 1.929 KİŞİYE 3,2 MİLYON TL YARDIM

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin TL destekte bulunacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

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