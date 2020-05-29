Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi Avusturya kulübü LASK Linz'in, sağlık protokolünde belirtilen sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde tam kadro antrenman yaptığı ortaya çıkmıştı. Avusturya kulübüne 12 puan silme + 75 bin euro para cezası aldı. LASK Linz, 2. sıradaki Salzburg'un 6 puan önünde yer alıyordu.

Avusturya Bundesliga'nın lideri LASK Linz'e tam 12 puan silme cezası verildi.

Salgın nedeniyle ara verilen ligin 2 Haziran'daki başlangıcı için geri sayım sürerken, LASK'a verilen ceza ülkede büyük yankı uyandırdı.

TEMASLI ANTRENMAN YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Sadece küçük gruplar halinde temassız antrenmana izin veriliyor olmasına rağmen tüm takım halinde temaslı idman yaptığını itiraf eden lig lideri LASK'ın 12 puanı, sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle silindi.

Ligde yer alan diğer 11 kulübün, bu antrenmanların LASK'a sezonun kalanında avantaj getireceği yönündeki şikayetleri kararda etkili oldu.

İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Ligin iki bölüme ayrılmış olması nedeniyle LASK'ın her iki sıralamadaki altışar puanı silindi. Böylece mevcut tabloda LASK, Salzburg'un üç puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Kulübe puan silme cezasına ek olarak 75 bin euro para cezası da verildi.

Avusturya Bundesliga'da sezonun bitimine 10 maç var.