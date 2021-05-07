Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı

Geçtiğimiz hafta Erzurum maçında tedbir amaçlı olarak kadroda yer almayan Serdar Aziz, Ankaragücü maçının da kadrosuna dahil edilmedi. Serdar, Erzurum maçından önce sosyal medyadan tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bir diğer dikkat çeken karar ise Samatta tercihi oldu. Tanzanyalı golcünün cezası ya da sakatlığı olmamasına rağmen kamp kadrosunda olmaması 'bileti kesildi' şeklinde yorumlandı. Samatta'nın Belçika ekibi Genk'e gideceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de gidecekler sezon bitmeden şekillendi. Sakatlığı olmayan Samatta ve geçen hafta tedbir amaçlı olarak kullanılmayan Serdar Aziz, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Serdar Aziz'in durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı olarak yer almadığı belirtilmişti. Ancak deneyimli stoper, Erzurum maçından önce sosyal medyada tüm paylaşımlarını silmişti. Serdar'a Ankaragücü maçında da yer verilmemesi 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi.

30 GOL ATACAKTI

Sezon başında '30 gol' beklentisiyle alınan Samatta'nın lig gitmeden gözden çıkartılması dikkat çekti. Tanzanyalı forvetin sakatlığı ya da cezası yok. Eski takımı Genk'in Samatta'ya 4 milyon euroluk bir teklifle geldiği konuşuluyor.