Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Çakar paylaşımında, "Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de geçen sene küme düşme kaldırılmış ve lig 21 takımla oynanmıştı. TFF Başkanı Nihat Özdemir geçen ay yaptığı açıklamada bu sezonda küme düşmenin uygulanmayacağı yönündeki söylentilere, "Hiç kimse aklına bile getirmesin" şeklinde cevap vermişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Nihat Özdemir'in bu söylemine rağmen eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir iddia geldi. Çakar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.