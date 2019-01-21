Sosyal Girişimciliği Nilüfer'de Ele Aldılar

Nilüfer Belediyesi'nin açtığı İnovasyon Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

Şehre değer katan projeler üreterek, çeşitli kurum ve kuruluşlardan hibe destekleri almaya hak kazanan Nilüfer İnovasyon Merkezi, birçok alanda da eğitimler düzenliyor. İnovasyon Merkezi son olarak, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında "Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi"nin Bursa saha araştırmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen projenin Bursa saha araştırmasına, sosyal girişim ekosistemi içinde yer alan veya alma potansiyeli bulunan kurumlar, sosyal girişimciler ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem de katıldı. Erdem, katılanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Programa katılanlar, Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde bir araya gelerek, sosyal girişimciliğin gelişmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu ve danışma atölyeleri gerçekleştirdi. Programda ayrıca Koç Üniversitesi Sosyal Etki Platformu Yönetici Direktörü Gonca Ongan, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi sunumu yaptı. Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serra Titiz, katılımcılara sosyal girişimcilik kavramını aktarırken, İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Yöneticisi Berivan Eliş Türkmen de sosyal girişimcilik uygulamalarını anlattı. - BURSA

Kaynak: İHA