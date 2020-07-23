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Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı "Kuzeyin Kralı" lakaplı forvet oyuncusu Alexander Sörloth, attığı 31 golle bu sezon eski takımının attığı kadar gol kaydetti.

23.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:41

Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'den kiraladığı forvet oyuncusu Alexander Sörloth, gol yollarında eski takımı ile yarışıyor.

Bu sezon ligde 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 31 gol kaydederek bordo-mavilileri gol yollarında sırtlayan, Süper Lig'de de bitime bir hafta kala 23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, bu sezon lig ve kupada toplamda 31 gol kaydeden eski takımı Crystal Palace kadar gol kaydetti. İngiliz ekibi, toplam 39 maçta ligde 30, kupada ise 1 gol kaydederken, 25 yaşındaki Sörloth ise 47 müsabakada 31 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

GELECEK SEZON MAÇLARIN YÜZDE 50'SİNDE İLK 11'DE OYNARSA OPSİYON MADDESİ DEVREYE GİRECEK

Bu arada Trabzonspor'un 750 bin Euro karşılığında iki yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, 2020-21 sezonundaki Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde opsiyon maddesi devreye girecek ve 6 milyon Euro bonservis bedeli ile bordo-mavili takıma kesin transferi gerçekleşmiş olacak.

Norveçli futbolcu bu sezon sergilediği performans nedeniyle Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekerken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sörloth için ciddi transfer teklifleri aldıklarını açıklamıştı.

TRABZONSPOR TARİHİNİN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ SEZONU

Bu arada Trabzonspor Kulübü, bu sezon bitime bir hafta kala ligde kaydettiği 74 golle tarihinin en golcü üçüncü sezonuna ulaştı.

Ligde son oynanan ve 4-3 mağlubiyetle tamamladığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında attığı 3 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 74'e çıkaran ve 73 golle tamamladığı 2004-05 sezonunu geride bırakan Trabzonspor, 80 golle tarihinin en gollü dönemine ulaştığı 1994-95 sezonu ile 79 gollü 1995-96 sezonundan sonra en golcü sezonunu geçiriyor.

Bordo-mavililer hafta sonu Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde 5 ya da daha fazla gol bulması durumunda lig tarihinde bir sezonda kaydettiği gol bakımından yeni bir rekora daha imza atabilir.

Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı

Kaynak: DHA

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