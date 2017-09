Sorgun'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Sorgun ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 3. Agro Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı törenle açıldı.



Törende konuşan Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, emeği, sermayesi ve aklıyla hareket eden yatırımcıyla tüketiciyi buluşturan bu tür fuarların önemli olduğunu belirtti.





Fuarların satıcı ile alıcıları buluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, "Her şeyi dışa bağımlı olarak yaşasaydık ekonomimiz bu kadar gelişmezdi. Bu bakımdan aklını kullanan, sermayesini kullanan, bu ülke için bir çivi çakıp katma değer oluşturan vatanı için her türlü bekasını ortaya koyan bütün yatırımcılarımızı anlından öpüyorum." dedi.



AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de fuarların, gelişen teknolojiyi tüketici ile buluşturduğunu söyledi.



Sorgun'da açılan fuarın her yıl bir önceki yıla göre daha da geliştiğini ifade eden Başer, "Hem mekansal olarak hem de fiziki kapasitede çok büyük farklar göze çarpıyor. Teknolojimizin de her geçen gün değiştiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Eğer Yozgat'ı ve Sorgun'u turizmin, tarımın, hayvancılığın, termalin başkenti yapmak istiyorsak değerlerimizi, kültürümüzü, beyin yapımızı da bir araya getirmek suretiyle buna katkı sunmamız gerekiyor." diye konuştu.



Başer, bölgenin gelişmesi için havaalanı ve hızlı trenin önemli olduğunu kaydederek, "Bu anlamda önümüzdeki yıl Yozgat Havaalanı'nın temelini atmış olacağız. Bunun yanı sıra yapacağımız Bozok Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte bölgemiz hızla büyüyecek." ifadelerini kullandı.



Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da ilçe için her geçen gün daha yeni, daha iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını aktardı.



Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan fuarı gezerek sergilenen ürünleri inceledi.



Fuar, 17 Eylül'e kadar açık kalacak.