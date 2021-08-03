Sorgun Belediyespor sezonu açtı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 2021-2022 sezonu çalışmalarına başladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 2021-2022 sezonu çalışmalarına başladı.

Sorgun Spor Salonu'nda bir araya gelen oyuncular, başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Aksoy, AA muhabirine, her şeyden önce sağlıklı, başarılı ve salgından arınmış bir lig dilediklerini söyledi.

Sadece Ukraynalı smaçör Tymofii Poluian'ın takıma katılamadığını aktaran Aksoy, "Bu yıl yeni bir kadroyla sezona başladık. Bugünden itibaren pazar günleri hariç her gün antrenmanımız olacak. Bu yıl ligler, 1-19 Eylül tarihlerinde yapılacak CEV Avrupa Şampiyonası nedeniyle ekim ayında başlayacak. Ukraynalı oyuncumuz da ülkesinin milli takımında olduğu için Avrupa Şampiyonası sonrası takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

Aksoy, sezon öncesi 5-6 hazırlık maçı oynayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen