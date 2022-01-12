Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor maçına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bingöl Solhanspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde Sorgun Spor Salonu'nda yapılan antrenman, hafif koşu ile başladı. Kondisyon ve yerde ısınma hareketleri, file önünde sıçramaların ardından topla çalışmalara geçildi. Savunma, smaç, top tutma, sıçrama ve blok hareketleri, manşet, servis, geriden oyun kurma ile süren idman, altıya altı maçla sona erdi.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan başantrenör Bahadır Aksoy, ligin ikinci yarısının ilk maçında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle karantinada olmasından dolayı takımın başında bulunamadığını belirtti.

İkinci yarıya 3-0'lık Tokat Belediye Plevnespor galibiyetiyle başladıklarını aktaran Aksoy, "Üç maçlık galibiyet serimizin ardından hedefimiz deplasmanda Bingöl Solhanspor maçını da kazanarak seriyi 4'e çıkartmak. Ligimizde puandan çok galibiyet sayısı önemli. İlk yarıyı 6 galibiyet ile kapatmıştık. İkinci yarıda da en az 6 galibiyet almak istiyoruz. Bu hedefimizi tutturursak, play-off maçlarına katılmaya hak kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöl Solhanspor- Sorgun Belediyespor karşılaşması, Bingöl Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda 16 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri

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