Sony Xperia Ear Duo, İlginç Kulaklık 25 Mayıs'ta Satışa Sunuluyor

Sony'nin "Open-Ear" Xperia Ear Duo Kulaklığı 25 Mayıs'ta Satışa Sunuluyor.



Sony Xperix Ear Duo kulakiçi kulaklığı, mottasından da anlaşılacağı gibi kulağınızı tamamen açıkta bırakarak, hem müziği hemde çevrenizi duymanızı sağlıyor.

Sony Xperia Ear Duo "Open-Ear" kulakiçi kulaklıkları Amerika'da 25 Mayıs'ta satışa sunuluyor. Sony Amazon üzerinden ön sipariş satışlarına da başladı. Siyah yada Altın renkli tasarımıyla 280$ satış fiyatı var.

Xperia Ear Duo, müzik (veya podcast veya bildirimler) ve çevrenizi aynı anda duymanızı sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kulaklık kendi sesli asistanı yanında ve iPhone ve Android'in sesli asistanları ile uyumlu çalışıyor.

Kulaklık ses seviyesini ortam ses seviyelerine göre kendisi otomatik ayarlıyor ve kafa hareketleri ile çağrıları cevaplayabilir yada müziği bir sonraki şarkıya geçirebilirsiniz.

Ön Siparişi Amazon'dan Verebilirsiniz!

https://www.teknotalk.com/sony-xperia-ear-duo-63552/