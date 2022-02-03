Sony, dünya genelinde yaşanan çip krizine rağmen milyonlarca oyun konsolu satmayı başardı

Sony'nin yaptığı üç aylık satış açıklamasında, PlayStation 5 satışları, konsolun Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 17,3 milyon adet satış yaptığını bildirdi. Geçtiğimiz aylarda ise 13.5 milyon adet satışa ulaştığını bildirdi.

TOPLAMDA 17,3 MİLYON ADET SATTI

Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 2021 Aralık itibariyle toplamda 17,3 milyon adet satış yaptığını bildirdi. Sony'nin dünyada yaşanan çip krizine rağmen milyonlarca PS5 satması onu tüm zamanların en hızlı satan oyun konsolu yaptı.

EN HIZLI SATILAN OYUN KONSOLU

Geçtiğimiz Temmuz ayında PlayStation 5, 10 milyon adet satış yaparak şimdiye kadar en hızlı satan oyun konsolu unvanına sahip oldu. PlayStation 5 bu hedefe PlayStation 4'ten bir aydan biraz daha hızlı ulaşarak rekor kırdı.

TEDARİK VE ÇİP KRİZİ

Sony'nin tedarik ve çip sıkıntıları için yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, özellikle yarı iletkenlerin tedarikinde yaşanan sınırlamalar ve küresel dağıtım tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklanan teslimat sürelerindeki artış nedeniyle, PS5 donanımı için 2021 mali yılı birim satış tahminimizi 11,5 milyon adet olarak revize ettik." ifadelerine yer verdi.