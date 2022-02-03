Sony, dünya genelinde yaşanan çip krizine rağmen milyonlarca oyun konsolu satmayı başardı
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Teknolojide dünya devleri arasında yer alan şirket Sony, dünya genelinde yaşanan çip krizine rağmen Aralık 2021 itibariyle milyonlarca PlayStation 5 oyun konsolu sattıklarını açıkladı.
Sony'nin yaptığı üç aylık satış açıklamasında, PlayStation 5 satışları, konsolun Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 17,3 milyon adet satış yaptığını bildirdi. Geçtiğimiz aylarda ise 13.5 milyon adet satışa ulaştığını bildirdi.
Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, 2021 Aralık itibariyle toplamda 17,3 milyon adet satış yaptığını bildirdi. Sony'nin dünyada yaşanan çip krizine rağmen milyonlarca PS5 satması onu tüm zamanların en hızlı satan oyun konsolu yaptı.
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Geçtiğimiz Temmuz ayında PlayStation 5, 10 milyon adet satış yaparak şimdiye kadar en hızlı satan oyun konsolu unvanına sahip oldu. PlayStation 5 bu hedefe PlayStation 4'ten bir aydan biraz daha hızlı ulaşarak rekor kırdı.
Sony'nin tedarik ve çip sıkıntıları için yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, özellikle yarı iletkenlerin tedarikinde yaşanan sınırlamalar ve küresel dağıtım tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklanan teslimat sürelerindeki artış nedeniyle, PS5 donanımı için 2021 mali yılı birim satış tahminimizi 11,5 milyon adet olarak revize ettik." ifadelerine yer verdi.