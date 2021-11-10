Sonsuzluk yemeği tarifi! Masterchef 10 Kasım Sonsuzluk yemeği nedir? Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Masterchef'te bugün 10 Kasım'a özel Sonsuzluk yemeği yapılacak. Takım oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak. Bireysel dokunulmazlıkta ise Sonsuzluk yemeği yapılacak. Peki, Sonsuzluk yemeği tarifi! Masterchef 10 Kasım Sonsuzluk yemeği nedir? Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır? Sonsuzluk yemeği malzemeleri nelerdir? İşte bilgiler...
Sonsuzluk yemeği tarifi nedir? Sonsuzluk yemek tarifi nedir? Sonsuzluk yemeği nasıl yapılıyor? Masterchef 10 Kasım Sonsuzluk yemeği nedir?
SONSUZLUK YEMEĞİ NEDİR? NASIL YAPILIR?
Sonsuzluk yemeği 10 Kasım gününe özel yapılan bir yemektir. Görüntüsü sonsuzluk işareti şeklindedir. Yemeğin görüntüsüne aşağıdan bakabilirsiniz.
Sonsuzluk Yemeği'nin İçeriğinde Aşağıdakiler Olacak:
- - Balıkesir'den zeytinyağı
- - Kastamonu'dan sarımsak
- - Finike'den portakal
- - Kars'tan bal
- - Şanlıurfa'dan patlıcan
- - Marmara Bölgesi'nden dereotu
- - Kırşehir'den ceviz
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