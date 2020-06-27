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Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti

Karadeniz'de sondaj çalışmaları için 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Karadeniz'e doğru yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'da son hazırlıkların tamamlanmasıyla sondaj için harekete geçti.

Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:28

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için Trabzon Limanı'nda 20 gündür hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi dün römorkörlerin yardımı ile limandan çıkartılarak Trabzon açıklarına çekilmişti. Gemi, öğle saatlerinde sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti

TRABZON LİMANINDA MONTAJI YAPILDI

Karadeniz'de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi 1 Haziran günü Trabzon'a geldi. İstanbul Boğazı'ndan geçişi için sökülen iki adet kulesinin montajı için Fatih Sondaj Gemisi, 6 Haziran günü Trabzon açıklarından römorkörler eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekildi. Burada gemiye yaklaşık 60 metre yüksekliğinde 860 ton ağırlığında iki adet kulenin montajı yapıldı.

Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti

7 ADET RÖMORKÖR EŞLİĞİNDE LİMANDAN ÇIKARILDI

Dün sabah saatlerinde tıpkı limana girişinde olduğu gibi liman dışına çıkışında da motor çalıştırmadan 7 adet römorkör eşliğinde liman dışına çekildi. Gemi burada 36 saatlik bir çalışmayla pervanelerini indirerek tanklarına su alma işlemini tamamladıktan sonra Karadeniz Ereğlisi açıklarına doğru hareket etti.

Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti

Kaynak: İHA

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