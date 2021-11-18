Son şampiyon Anadolu Efes kendisini hatırladı

İlk 11 maçta 4 galibiyet, son 7 maçta 6 galibiyet

Simon'suz çok zor

Ata SELÇUK/ - 2020-2021 sezonunda Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir sezona imza atan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanma sürecine girdi.

Anadolu Efes her ne kadar son dönemdeki oyun ve skorlarla toparlanma sürecine girse de, takımın hala ana problemi pivot pozisyonu olarak gözüküyor. Bryant Dunston'ın 36 yaşına gelmesi ve performans düşüklüğü ile Sertaç Şanlı'nın gidişiyle takıma katılan Filip Petrusev'in kötü savunma performansı Ergin Ataman'ın kafasına soru işaretleri yaratırken, her maçta istikrarını belli oranda koruyan Tibor Pleiss, deneyimli başantrenörün EuroLeague'de şu ana kadar en çok süre verdiği isim oldu. Pivot rotasyonunda Dunston ve Petrusev'in mevcut performansları nedeniyle problemler yaşayan Anadolu Efes'in EuroLeague'de Dörtlü Final'e gitme yolunda bu bölgeye takviye yapması şart gibi gözüküyor.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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