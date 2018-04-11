Son Meclis Toplantısında Üyelere Plaket Verildi

Zonguldak'ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın ve Meclis Başkanı Faruk Yazıcı, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda son meclis toplantısını gerçekleştirirken, 5 yıldır görevde bulunan meclis üyelerine, törenle plaket takdim ettiler.

Kdz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın ve Meclis Başkanı Faruk Yazıcı ""Görev süresi boyunca hizmet eden tüm meclis üyelerine teşekkür ederek plaket takdim ettiler ve bundan sonraki iş hayatlarında başarı temennisinde bulundular.

Yönetim Kurul Başkanı Sertan Yalçın "5 yıl boyunca Odamız Meclis üyelerinin Yönetimimize göstermiş olduğu güvenden dolayı teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Son meclis toplantısı hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK