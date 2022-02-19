Son dakikadaki pozisyon çileden çıkarttı! Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Altay cephesinde büyük isyan
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Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'da Kazımcan Karataş maç sonu hakem yönetimine tepki gösterdi. Son dakikalarda siyah-beyazlıların ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı verilmemesine isyan eden Karataş, "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz." dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İzmir ekibinin futbolcusu Kazımcan Karataş, hakem yönetimine tepki gösterdi.
"VERİLMEYEN BİR PENALTIMIZ VAR"
Son dakikalarda yaşanan Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda penaltılarının verilmediğini belirten Kazımcan Karataş, "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz. Gole kadar biraz durgunduk. Golden sonra pozisyon bulmaya çalıştık. Şanssızdık. İnşallah bunu en kısa zamanda halledip, puanlar almak istiyoruz." dedi.