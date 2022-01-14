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Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Fenerbahçe-Kayserispor, Denizlispor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Göztepe eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.

FEDERASYON YETKİLİLERİ VE KULÜP TEMSİLCİLERİ DE TÖRENDE

Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

MAÇLAR 8, 9 VE 10 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle;

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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