Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası son 16'da Fenerbahçe-Kayserispor, Denizlispor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Göztepe eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Yapılan kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.
FEDERASYON YETKİLİLERİ VE KULÜP TEMSİLCİLERİ DE TÖRENDE
Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
MAÇLAR 8, 9 VE 10 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle;
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
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