Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor

Son dakika: ABD'de bugün gerçekleşecek seçim öncesi dolar ve euro değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 8,45 ile euro ise 9,85 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Dün günü 8,43'ten tamamlayan dolar, yeni güne de yükselişle başladı. ABD'de Trump ile Biden'ın yarışacağı bugün gerçekleşecek seçim öncesi kur değer kazanmaya devam ediyor. Saat 09.35 itibarıyla kur 8,45 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURODA TARİHİ ZİRVEDE

Dolardaki yükselişe paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Güne yükselişle başlayan euro şu dakikalarda 9,85 ile tarihi zirvede bulunuyor.

ABD SEÇİMLERİ TAKİP EDİLECEK

Bugün yurtiçinde TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinde olacak. Dünyada ise koronavirüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık seçimlerine çevrilecek. Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini fiyatlamış durumda. Ancak asıl olarak önemli olan kimin kazandığı değil seçimlerin hızlı ve sükûnetle sonuçlanması. Sonuçlara iki taraftan gelecek itirazlar ve yaşanabilecek sokak olayları yatırımcının koronavirüs yüzünden zaten düşük olan yatırım iştahını daha da düşürecektir.