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Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4050 ile tarihi rekorunu tazeledi

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar 7,4050 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor tazeledi. Dolar/TL daha önce en yüksek seviye olarak 18 Ağustos'ta 7,4005 seviyesini test etmişti.

25.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:19

Dün, en düşük 7,2898 en yüksek 7,3846 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,3789'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 17.10 itibarıyla 7,4050 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,7579'dan, sterlin/TL de 9,7273'den satılıyor.

MERKEZ, SIKILAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Likidite kanalıyla piyasalardaki faizleri yükseltmeye devam eden Merkez Bankası, bugün de geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. Merkez, piyasayı yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar lira fonladı. 15 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,45 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük yüzde 11,31, ortalama yüzde 11,32 ve en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Merkez Bankası, dün Borsa İstanbul'dan verdiği yüzde 9,75 faizli fonlama tutarının azalabileceğine ve daha yüksek maliyetli geleneksel reponun payını artabileceğine işaret etti.

BAZI BANKALAR GLP'YE GİTTİ

Bu arada uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandı. Reuters'a konuşan bir bankacı, "TCMB bankaları GLP kullanımına yönlendirmiyor ancak piyasada likidite homojen olmadığından GLP kullanımı yine dünkü gibi olabilir. Her iki fonlama yönteminde de faizler oldukça yakın ancak uygulamalardan bankanın piyasayı ana fonlamasının geleneksel repo ihaleler olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

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Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,4050 ile tarihi rekorunu tazeledi
Haber Yorumları (38)
REİS: pazar yeri yangın yeri dolar yükselir altın yükselir başkan gaz bulur burada bir terslik var ama ne
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OTOMATİK OLARAK DÖVİZ İLE ALIM SATIM BAŞLADI: Serbest piyasa ya müdahale etmek MB işi olmaktan çıkmalı.Herkes şunu görsün artık piyasalarda ev araba arsa alım satımı dövizle yapılmaya başlandı kimse dövizi bozdur TL getir demiyor .
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ÇUKUROVALI: Bakın burası çok önemli . Önümüzdeki ay bu aydan daha fazla DOLACAK . Bir sonraki ay da . . . . . . . . . . . . . . Lan dolar , dolar diyoruz bir türlü dolmuyor . Ne musibet şeymiş !
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