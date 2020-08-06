Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son dakika: Dünü 7,04'ten tamamlayan dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,28'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 7,26'dan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazancıyla 7,04'ten tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan dolar 7,28 lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Kur 13.35 itibarıyla 7,26'dan işlem görüyor. DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM Dolar kuru saat 13.35 itibarıyla 7,26'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8,64'ten, sterlin/TL ise 9,62'den alıcı buluyor. PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ile salgının tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varık alım programında değişiklik yapmadığını ifade eden analistler, öğleden sonra BoE Başkanı Andrew Bailey'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ve ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi. GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN