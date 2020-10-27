Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi
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Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi

27.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:45

Son dakika: Yeni güne de rekorla başlayan altının gram fiyatı 498 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 liradan, cumhuriyet altını 3.326 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz haftayı 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Dün 496,5 lirayla rekor kıran altın, bugüne de rekorla başladı. Gram altın saat 10.30 itibarıyla 498 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 liradan, cumhuriyet altını 3.326 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.905 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi

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