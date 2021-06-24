Son Dakika | Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Emircan Koşut'u transfer etti
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Son Dakika | Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Emircan Koşut'u transfer etti

Son Dakika | Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Emircan Koşut'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Emircan Koşut'u kadrosuna dahil etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Emircan Koşut'u kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, en son Darüşşafaka Tekfen takımında forma giyen 26 yaşındaki Emircan ile anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp genel menajeri Evren Yenice, Emircan Koşut transferiyle güçlerine güç kattıklarını vurguladı.

Yenice, "Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizlili basketbolseverler rahat olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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